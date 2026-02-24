Milano Live | tutti i concerti da non perdere a Milano

Milano Live, con un ricco calendario di concerti, attrae migliaia di appassionati ogni anno. La forte richiesta di eventi musicali spinge i promotori a organizzare serate sempre più coinvolgenti, con artisti di fama nazionale e internazionale. Le location si riempiono rapidamente, creando un’atmosfera vibrante in tutta la città. Le prossime settimane promettono di offrire spettacoli memorabili per chi cerca musica dal vivo. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà.

Quello di marzo sarà un altro mese di grandi concerti a Milano. Si profilano infatti settimane davvero intense per tutti gli appassionati di musica dal vivo. Vediamo dunque di capire quali saranno gli artisti di passaggio in città con i loro attesi show nelle prossime settimane. Il tour primaverile di Giorgio Poi nei principali club italiani, organizzato da DNA Concerti, parte l’8 marzo dall’Alcatraz, dopo lo splendido assaggio dello scorso dicembre ai Dazi in occasione della Milano Music Week con un quartetto d'archi, Giorgio Poi, torna a Milano con Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere, per un set completamente rinnovato che alternerà i brani più amati del repertorio alle canzoni di Schegge. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano Live: tutti i concerti da non perdere a febbraio

Milano Live: tutti i concerti da non perdere a gennaio 2026

Lady Gaga rivendica le sue origini italiane in concerto a Milano

