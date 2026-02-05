Perdere un animale domestico è un lutto reale | la nuova frontiera scientifica

Per molte persone, cani e gatti non sono solo animali, sono parte della famiglia. Quando uno di loro scompare, il dolore si fa sentire forte e duraturo. La perdita di un animale domestico diventa un vero e proprio lutto, con tutte le emozioni che ne derivano. La scienza sta cercando di trovare nuove soluzioni per aiutare chi vive questa perdita.

Per molte persone, cani e gatti non sono “solo animali”: sono compagni di vita, fonti di affetto quotidiano e membri della famiglia a tutti gli effetti: ecco perché perdere un animale domestico può provocare un lutto prolungato, con tutte le fasi tipiche del distacco. Sino a poco tempo fa, la classificazione ufficiale del Disturbo da Lutto Prolungato – il PGD, che in inglese corrisponde al Prolonged Grief Disorder – nei principali manuali diagnostici internazionali (il ICD-11 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il DSM-5-TR*dell’American Psychiatric Association) si riferivano alla perdita di una persona. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il disturbo da lutto prolungato si vive anche con la perdita di un animale domestico: lo studio

La perdita di un animale domestico può provocare un dolore profondo, talvolta associato a sintomi di lutto prolungato.

