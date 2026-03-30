Il Comune di Milano ha aperto un bando per assegnare circa 900 mila euro destinati a progetti culturali e artistici nei quartieri durante l’estate. La somma sarà distribuita tra artisti e operatori locali che presenteranno iniziative specifiche, con l’obiettivo di coinvolgere le comunità nei diversi quartieri della città. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per metà aprile.

Milano, 30 marzo 2026 – Quasi un milione di euro per rendere vivi i quartieri durante l’estate. È online l’avviso pubblico per la nuova edizione di “Milano è viva nei quartieri” che prevede la concessione di contributi economici destinati alla realizzazione di iniziative di spettacoli dal vivo nei quartieri della città, con particolare attenzione alle aree periferiche, tra l’ 1 luglio e il 30 settembre di quest’anno. L’iniziativa, finanziata dal Ministero della Cultura, mette a disposizione 960mila euro e ha come obiettivo rafforzare il ruolo della cultura “come strumento di inclusione sociale, valorizzazione del territorio e promozione della vitalità economica e culturale dei quartieri”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano e l’estate nei quartieri, il Comune mette quasi un milione: ecco il bando per artisti e operatori culturali

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