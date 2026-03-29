Un milione di euro per realizzare spettacoli nei quartieri di Milano | il bando del comune

Il Comune ha pubblicato un bando da un milione di euro destinato a finanziare spettacoli dal vivo nei quartieri di Milano durante l’estate. La proposta si concentra in particolare sulle zone periferiche, con l’obiettivo di coinvolgere diverse aree della città. La selezione delle iniziative avverrà attraverso una procedura pubblica e i dettagli sono disponibili sul sito istituzionale.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo della cultura come strumento di inclusione sociale, valorizzazione del territorio e promozione della vitalità Un bando da un milione di euro per realizzare (durante la prossima estate) spettacoli dal vivo nei quartieri della città, con particolare attenzione alle aree periferiche. È il bando “Milano è Viva nei Quartieri” che è stato aperto nei giorni scorsi dal comune di Milano. (Qui l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici). L’iniziativa, finanziata dal Ministero della Cultura, mette a disposizione 960mila euro per sostenere progetti culturali che dovranno essere realizzati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Un milione di euro per realizzare spettacoli nei quartieri di Milano: il bando del comune Articoli correlati Leggi anche: Progetti nei quartieri, il comune di Sassuolo stanzia 30mila euro Ravenna capitale del mare, al Comune un milione per realizzare il programma: "Risultati attesi sono credibili"C'è grande attesa per conoscere i dettagli del programma di Ravenna dopo la proclamazione di Capitale italiana del Mare. Tutti gli aggiornamenti su Un milione di euro per realizzare... Temi più discussi: C’è un nuovo milionario in Brianza: a Ceriano Laghetto vinto un milione di euro al MillionDay; Evasione e false fatture, riciclaggio con i parenti e le case vendute per finta: sequestro da quasi un milione; Monnalisa, approvato aumento di capitale da 1 milione di euro; Regione Lombardia investe sullo sport: oltre 1 milione di euro per Milano. Un milione di euro per realizzare spettacoli nei quartieri di Milano: il bando del comuneUn bando da un milione di euro per realizzare (durante la prossima estate) spettacoli dal vivo nei quartieri della città, con particolare attenzione alle aree periferiche. È il bando Milano è Viva ... milanotoday.it Torna Milano è viva nei quartieri, quasi un milione per gli eventi estiviTorna 'Milano è viva nei quartieri' che prevede contributi per spettacoli dal vivo da realizzare nei diversi quartieri della città, in particolare quelli periferici, la prossima estate. L'iniziativa, ... milano.repubblica.it Ernia al Forum tra soldi e sentimenti e quella scenografia con il Tribunale di Milano x.com Tre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano. Coinvolte due ragazze di 19 e 20 anni e un 21enne che è stato ricoverato in codice rosso - facebook.com facebook