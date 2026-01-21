Otto attività culturali per under 35 nella nuova Biblioteca dell' ex Rossani | c' è il bando del Comune

Il Comune di Bari ha promosso un bando rivolto a giovani sotto i 35 anni, finalizzato a selezionare otto attività culturali da realizzare nel nuovo Polo Biblio-Museale dell'ex Caserma Rossani. L’iniziativa mira ad animare lo spazio e a favorire l’offerta culturale per la comunità locale. La riapertura è prevista nelle prossime settimane, offrendo un’opportunità concreta ai giovani di partecipare attivamente alla vita culturale della città.

Il Comune di Bari ha pubblicato il bando per selezionare 8 attività culturali per animare il Polo Biblio-Museale nell'ex Caserma Rossani, la cui inaugurazione è prevista nelle prossime settimane.Il progetto già avviato mesi faL'avviso pubblico nasce dopo un percorso di partecipazione avvenuto tra.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Sale lettura, spazi per bimbi e aree laboratori: prende forma la nuova biblioteca nell'ex Rossani Leggi anche: Progetti socio-culturali, ricreativi e formativi per le scuole: il bando del Comune di Bari Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Bando microprogetti otto per mille luterano 2026; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio; Sport, cultura e territorio aspettando la Strade Bianche: Ecco Siena Sport Experience; Eventi - visitfinaleligure.it. Addio al doppio Bonus Cultura: scatta l'ultima chance per avere 1.000 euro prima della riforma. Ecco cosa cambiaUltima chiamata per il doppio bonus: scopri come richiedere Carta Cultura e Carta del Merito 2026. Requisiti ISEE, voto di Maturità e le novità sulla futura Carta Valore Cultura. skuola.net Otto piazze per la cultura. Ex camping e Indipendenza eventi contro il degradoIl Comune assegna gli spazi per le attività estive: Più vissuti, vivi e sicuri. Le altre due new entry: Edison e San Lorenzo a Greve. Ecco il programma . Otto spazi estivi in cui la cultura (e non ... lanazione.it Una Luce sempre Accesa La Meteorologia dello spazio per la sicurezza di attività terrestri e spaziali Sala Luttazzi del Magazzino 26, Porto Vecchio - Porto Vivo Venerdì 23 gennaio 2026 - ore 20:30 Ingresso libero Nell’ambito del ciclo “Sentieri tra - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.