Audi Revolut F1 Team ha concluso la settimana di test a Barcellona con oltre 140 giri nell’ultimo giorno. Durante la Shakedown Week al Circuit de Barcelona-Catalunya, la squadra ha portato in pista la nuova R26 e la power unit, raccogliendo i primi dati importanti. La giornata è stata intensa, con molte prove e un passo avanti concreto sullo sviluppo della vettura. Ora si attende il prossimo step prima dell’inizio della stagione.

Barcellona, 30 gennaio 2026 – Settimana intensa e decisiva per Audi Revolut F1 Team, che ha archiviato la Barcelona Shakedown Week al Circuit de Barcelona-Catalunya con tre giornate di attività in pista distribuite su cinque giorni. Il lavoro ha permesso di raccogliere dati concreti sulla monoposto 2026, la R26, e sulla nuova power unit ibrida Audi, con Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto protagonisti di un programma progressivamente più produttivo. La chiusura del test è stata particolarmente positiva: nell’ultima giornata i due piloti hanno completato oltre 140 giri, aumentando in modo significativo il chilometraggio complessivo e la quantità di informazioni utili per le prossime fasi di sviluppo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Audi Revolut F1 Team chiude la Shakedown Week di Barcellona: oltre 140 giri nell’ultimo giorno e primi dati solidi su R26 e power unit

Il progetto Audi Revolut F1 Team ha compiuto un importante passo avanti in preparazione al debutto nel Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2026.

Audi Revolut F1 Team inaugura una nuova fase nel Mondiale FIA di Formula 1 con un evento immersivo a Berlino.

