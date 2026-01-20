Niente più Valentino Beauty in Corea del Sud | la decisione di L’Oréal

L’Oréal ha annunciato la cessazione delle attività di Valentino Beauty in Corea del Sud. La decisione, comunicata ufficialmente dal gruppo francese, comporta la sospensione delle operazioni del brand nel paese. Questa scelta rientra nelle strategie aziendali di riorganizzazione e adattamento del portafoglio commerciale di L’Oréal a livello internazionale.

Il gruppo francese L’Oréal ha deciso di interrompere le operazioni del brand Valentino Beauty in Corea del Sud. Infatti, stando a quanto dichiarato dall’azienda, cesserà le operazioni entro il primo trimestre del 2026. Le motivazioni risiedono in una revisione strategica della presenza del marchio nel Paese. Infatti, il brand beauty rientra nella divisione di lusso L’Oréal Luxe; inoltre, L’Oréal detiene dal 2018 la licenza per la produzione e distribuzione dei prodotti beauty della maison italiana, comprese fragranze e make-up. Valentino Beauty lascia la Corea: la decisione è di L’Oréal. Come ha spiegato un portavoce di L’Oréal Korea a Cosmetics Business, “In L’Oréal rivediamo regolarmente la nostra strategia di mercato e il portafoglio dei brand per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

