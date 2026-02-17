L’Oréal ha deciso | Vogliamo anticipare la licenza Gucci Beauty
L’Oréal ha annunciato di voler ottenere in anticipo la licenza Gucci Beauty, dopo aver deciso di accelerare i piani di collaborazione. Nicolas Hieronimus, amministratore delegato dell’azienda, ha spiegato che l’obiettivo è arrivare prima del previsto, originariamente fissato per il 2028. La mossa mira a rafforzare la presenza nel settore del lusso e a sfruttare subito le opportunità di mercato con il marchio Gucci.
Come ha dichiarato Nicolas Hieronimus, amministratore delegato L’Oréal, l’azienda sarebbe interessata ad anticipare l’accesso alla licenza beauty di Gucci rispetto alla scadenza del 2028. L’AD ha anche precisato che la questione è attualmente oggetto di discussione tra Kering, proprietario del marchio, e l’attuale licenziatario Coty. Gucci Beauty, L’Oréal vuole anticipare la licenza a prima del 2028. Hieronimus ha infatti affermato che “Saremmo felici di ottenere il marchio prima”, in risposta ad una domanda sulla licenza. Lo scorso ottobre proprio Kering ha ceduto a L’Oréal la propria divisione beauty per 4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Niente più Valentino Beauty in Corea del Sud: la decisione di L’OréalL’Oréal ha annunciato la cessazione delle attività di Valentino Beauty in Corea del Sud.
Vendite L’Oréal ancora in crescita: +6% per il colosso beautyL’Oréal ha registrato un aumento del 6% nelle vendite, un risultato che deriva dall’incremento della domanda di prodotti per capelli e profumi, soprattutto in Europa e Nord America.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kering: Luca de Meo esclude la vendita di McQueen e punta su un risanamento deciso; Rinnovata l’illuminazione in paese e nelle frazioni; Belén Garijo nuovo amministratore delegato di Sanofi; Kering 2025: Perdita Netta ma Miglioramento Q4, Gucci con Demna e Progetto Craft in Cina.
L’Oréal ha deciso: Vogliamo anticipare la licenza Gucci BeautyCome ha dichiarato Nicolas Hieronimus, amministratore delegato L’Oréal, l’azienda sarebbe interessata ad anticipare l’accesso alla ... msn.com
L'Oréal punta a ottenere in anticipo la licenza beauty di GucciLa questione è oggetto di discussione tra Kering, casa madre della griffe fiorentina, e Coty, attuale titolare della licenza in scadenza nel 2028. it.fashionnetwork.com
Quando vogliamo i fiori per San Valentino, intendiamo questi Le iconiche fragranze di @guccibeauty Gucci Flora Gorgeous Orchid e Gorgeous Gardenia Intense puoi trovarle su pinalli.it e nei nostri beauty store! https://www.pinalli.it/brand/gucci facebook
Dopo la cessione del beauty a L’Oréal, Kering riconquista la fiducia dei mercati: la tenuta di Gucci e il piano di Luca de Meo spingono il titolo a +15%, nonostante un 2025 ancora debole sui ricavi. Fatti, numeri e commenti nell'articolo di @_giulialfieri x.com