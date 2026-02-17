L’Oréal ha annunciato di voler ottenere in anticipo la licenza Gucci Beauty, dopo aver deciso di accelerare i piani di collaborazione. Nicolas Hieronimus, amministratore delegato dell’azienda, ha spiegato che l’obiettivo è arrivare prima del previsto, originariamente fissato per il 2028. La mossa mira a rafforzare la presenza nel settore del lusso e a sfruttare subito le opportunità di mercato con il marchio Gucci.

Come ha dichiarato Nicolas Hieronimus, amministratore delegato L’Oréal, l’azienda sarebbe interessata ad anticipare l’accesso alla licenza beauty di Gucci rispetto alla scadenza del 2028. L’AD ha anche precisato che la questione è attualmente oggetto di discussione tra Kering, proprietario del marchio, e l’attuale licenziatario Coty. Gucci Beauty, L’Oréal vuole anticipare la licenza a prima del 2028. Hieronimus ha infatti affermato che “Saremmo felici di ottenere il marchio prima”, in risposta ad una domanda sulla licenza. Lo scorso ottobre proprio Kering ha ceduto a L’Oréal la propria divisione beauty per 4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Oréal ha deciso: “Vogliamo anticipare la licenza Gucci Beauty”

Niente più Valentino Beauty in Corea del Sud: la decisione di L’OréalL’Oréal ha annunciato la cessazione delle attività di Valentino Beauty in Corea del Sud.

Vendite L’Oréal ancora in crescita: +6% per il colosso beautyL’Oréal ha registrato un aumento del 6% nelle vendite, un risultato che deriva dall’incremento della domanda di prodotti per capelli e profumi, soprattutto in Europa e Nord America.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.