Il Milan si prepara alla prossima stagione e sta valutando un ritorno di Bellanova, difensore già in prestito dalla sua attuale squadra. La società rossonera starebbe puntando sul “prodotto del vivaio” per rafforzare la rosa. La trattativa sembra essere in fase di sviluppo e l’obiettivo è confermare il giocatore in rosa.

Il Milan accende i motori in vista della prossima stagione e mette nel mirino un ritorno romantico quanto strategico: Raoul Bellanova. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, il DS Igli Tare avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage dell’esterno dell’ Atalanta per sondare la fattibilità dell’operazione. Cresciuto nel vivaio rossonero, Bellanova rappresenterebbe un innesto fondamentale non solo per le doti atletiche, ma anche per la questione liste UEFA e FIGC, essendo un prodotto del settore giovanile di via Aldo Rossi. La situazione a Bergamo gioca a favore del Diavolo: con l’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina orobica, lo spazio per l’ex Torino si è ridotto drasticamente, spingendo la Dea a valutare una cessione nella prossima finestra estiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, torna di moda Bellanova: Tare punta sul “prodotto del vivaio”

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