Stephan Lichtsteiner, ex calciatore svizzero che ha vestito le maglie di Lazio e Juventus, ha commentato il modo di lavorare di Massimiliano Allegri. Secondo Lichtsteiner, l’allenatore dimostra di saper creare un’ottima intesa tra i giocatori e si distingue per un approccio molto pragmatico. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista in cui ha analizzato il metodo di lavoro del tecnico.

«Vincere ed entusiasmare i tifosi. La squadra deve divertirsi e dare tutto: deve essere molto attiva, dominante in entrambe le fasi e girare ad alta intensità. Bisogna avere una visione chiara e principi chiari. Certo, questa è davvero un’enorme sfida, soprattutto nel contesto in cui sono subentrato: nessuna preparazione e pochissimi allenamenti. Da zero direttamente a cento». In questo ricorda tanto Antonio Conte, suo maestro alla Juve e ora al Napoli. «Con lui sono cresciuto enormemente. Sono diventato un giocatore in grado di competere ai vertici internazionali per diverse stagioni e sotto ogni punto di vista. È di altissimo livello sotto il profilo tecnico-tattico e ottiene il massimo dai suoi giocatori dal punto di vista fisico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Lichtsteiner: “Allegri? Sa creare un’ottima intesa in squadra, è molto pragmatico”

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