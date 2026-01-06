Milan senti Cucchi | Rossoneri squadra efficace Allegri può non piacere ma i risultati li sa ottenere…

Da pianetamilan.it 6 gen 2026

Riccardo Cucchi ha commentato l’ultima giornata di Serie A, sottolineando l’efficacia del Milan. Nel suo post su Facebook, il giornalista ha evidenziato come, nonostante le opinioni su Allegri, i risultati ottenuti dalla squadra siano evidenti e concreti. Un’analisi sobria che riflette l’importanza dei risultati nel giudizio delle prestazioni sportive, senza ricorrere a giudizi affrettati o sensazionalismi.

Il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato, tramite un post pubblicato su Facebook, i risultati dell'ultima giornata di Serie A. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

