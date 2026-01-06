Milan senti Cucchi | Rossoneri squadra efficace Allegri può non piacere ma i risultati li sa ottenere…

Riccardo Cucchi ha commentato l’ultima giornata di Serie A, sottolineando l’efficacia del Milan. Nel suo post su Facebook, il giornalista ha evidenziato come, nonostante le opinioni su Allegri, i risultati ottenuti dalla squadra siano evidenti e concreti. Un’analisi sobria che riflette l’importanza dei risultati nel giudizio delle prestazioni sportive, senza ricorrere a giudizi affrettati o sensazionalismi.

Milan, senti Braida: "Pulisic come Shevchenko. Maignan va blindato". E sulla lotta Scudetto... - Se lo giocheranno con Inter e Napoli, che però a livello di rosa hanno qualcosa in più. tuttosport.com

Video Inter Milan (0-1)/ Gol e highlights: rossoneri sul tetto di Milano! (Serie A, 23 novembre) - Video Inter Milan gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 23 novembre Come era facile da prevedere, il derby tra Inter e Milan è stato giocato in maniera ... ilsussidiario.net

#Milan senti #Ambrosini: "Il gioco si può migliorare. La chiave è #Rabiot. E sul mercato ..." #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook

