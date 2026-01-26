Durante la conferenza stampa successiva alla partita Roma-Milan della 22^ giornata di Serie A 2025-2026, De Winter, difensore rossonero, ha espresso apprezzamento per la gestione di Allegri, sottolineando la sua conoscenza approfondita del calcio. Le sue parole riflettono il rispetto verso l’allenatore e il suo approccio tattico, evidenziando l’importanza di un’esperienza consolidata in una sfida difficile come quella contro la Roma.

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se Allegri l'ha migliorato: "Sa molto di calcio, imparo molto da lui. Sono migliorato su tutto con lui". Sui secondi tempi sempre migliori: "Hanno attaccato molto, ma tenere botta è uno delle nostre forze. Lo abbiamo fatto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan, De Winter elogia Allegri: “Sa molto di calcio”

Roma-Milan 1-1: Allegri e De Winter in conferenza stampaDopo il pareggio tra Roma e Milan nel 22º turno di Serie A, si sono svolte le consuete conferenze stampa post-partita.

Milan verso Roma: Allegri valuta De Winter, dubbi sugli esterniIl Milan si avvicina alla sfida contro la Roma con alcune incognite in formazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

#DeWinter a @MilanTV dopo il pari di Roma: "Molto bello segnare il primo gol con il @acmilan" - #RomaMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Serie A, Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.raine - facebook.com facebook