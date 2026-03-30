In una recente partita, un calciatore ha confermato la sua importanza sia con il club che con la nazionale, dimostrando di essere un elemento chiave per entrambe le squadre. La sua versatilità e capacità di adattarsi alle diverse esigenze tattiche sono state evidenti nelle ultime uscite. L'allenatore ha deciso di affidarsi a lui come punto fermo, inserendolo regolarmente tra le soluzioni principali in campo.

Se c'è un giocatore che è riuscito ad imporsi sia nel Milan che nella Nazionale, quello è Alexis Saelemaekers. L'edizione odierna de 'Il Giorno' ha voluto parlare un po' del giocatore rossonero, diventato sempre più importante nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Arrivato al Milan nel 2020, il belga è stato mandato prima in prestito al Bologna e poi alla Roma: con la maglia del club rossoblù, Saelemaekers fece 4 reti e 3 assist, in giallorosso 7 e 7. In estate, una delle prime mosse di Igli Tare è stata proprio quella di non rinnovare il prestito e riportare a Milanello il giovane, fortemente voluto da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers imprescindibile: Allegri ha trovato il suo jolly

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