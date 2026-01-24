Saelemaekers Allegri in estate ha bloccato la cessione Il Milan ha apprezzato …

Nel calciomercato estivo, Allegri ha deciso di bloccare la cessione di Alexis Saelemaekers, dimostrando fiducia nelle sue potenzialità. Il Milan, dal canto suo, ha mostrato apprezzamento per l’impegno del giocatore. In vista della gara contro la Roma, Saelemaekers ha lavorato duramente per essere al massimo della forma, evidenziando il suo ruolo importante nella rosa rossonera.

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Alexis Saelemaekers non avrebbe mai saltato la sfida contro la sua ex Roma. L'esterno del Milan ha fatto di tutto per recuperare dopo il problema muscolare contro Lecce: lunghe sedute di terapie a Milanello e ieri è rientrato in gruppo pronto per la sfida di domani sera all'Olimpico. Da capire se potrà essere schierato subito da titolare, altrimenti spazio ad Athekame. Come sottolinea il quotidiano il club avrebbe apprezzato molto il modo con cui il belga si è impegnato per recuperare. LEGGI ANCHE: Roma-Milan, probabili formazioni: dubbio Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

