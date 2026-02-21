Rabiot Allegri ritrova il suo imprescindibile | con il francese è un altro Milan

Rabiot, giocatore chiave del Milan, ha causato un deciso miglioramento nelle prestazioni della squadra. Con lui in campo, il Milan ottiene quasi il doppio di punti rispetto a quando non c’è, passando da 1,6 a 2,4 punti a partita. La sua presenza, anche in tribuna, si riflette sui risultati: le vittorie salgono dal 37% al 71%. La sua importanza si vede chiaramente nelle partite recenti, che ora cambiano volto grazie al suo ruolo.

La clausura imposta a Rabiot dal giudice sportivo - che è poi uno dei "file" bollenti inseriti dal Milan nell'ambito delle dolenzie appena recapitate ai piani alti dell'Aia - è finita. Dopo il doloroso stop col Como, che all'andata era stato proprio lui ad affondare, Adrien si prepara a tornare in campo domenica pomeriggio al Meazza col Parma. Gli resta comunque la testa infilata nella ghigliottina, perché l'espulsione col Pisa non ha cancellato la diffida pregressa. Significa che il francese, nonostante il turno di stop, rimane a rischio e ovviamente il pensiero di tutto il mondo rossonero si concentra sul derby: prima di allora, il cammino rossonero passerà da Parma e Cremonese, e ovviamente già si sprecano i "consigli" al diretto interessato sull'opportunità di prendersi un giallo domenica in modo da non correre rischi con la Cremonese.

