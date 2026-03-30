Milan rivoluzione attacco | Vlahovic il sogno Retegui e Castro le realtà

Il Milan si sta concentrando sul mercato offensivo in vista della prossima stagione, cercando un nuovo attaccante dopo la partenza di Giroud. La società ha individuato alcuni profili, tra cui un attaccante di grande stazza, con esperienza internazionale, e sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto. La ricerca si inserisce in un progetto volto a rafforzare l’attacco e a migliorare la rosa.

Il Milan rompe gli indugi per il post-Giroud e avvia il casting per il nuovo numero 9, tracciando un identikit preciso per Massimiliano Allegri: un centravanti fisico, dominante e di respiro internazionale. Il sogno proibito della dirigenza rossonera resta Dusan Vlahovic, profilo che il tecnico livornese accoglierebbe a braccia aperte, nonostante il cauto ottimismo filtante dalla Juventus per un rinnovo fino al 2028. La complessità dell’affare serbo spinge il club a monitorare diverse piste alternative, con Santiago Castro del Bologna in cima alla lista delle preferenze, sebbene la valutazione di 40 milioni di euro imposta dagli emiliani rappresenti un ostacolo non indifferente. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, rivoluzione attacco: Vlahovic il sogno, Retegui e Castro le realtà Articoli correlati Calciomercato Milan, Ceccarini: “Castro, ecco la richiesta del Bologna”. Retegui, Kean: le ultime"Sul fronte della punta la ricerca non è facile soprattutto visti i costi e gli ingaggi. Milan, tre nomi per l'attacco: sogno in Premier League alle alternative a VlahovicIl Milan sta definendo la strategia offensiva per la stagione 2026/27, con l’obiettivo di potenziare il reparto avanzato a disposizione di... Contenuti e approfondimenti su Milan rivoluzione attacco Vlahovic il... Temi più discussi: Calciomercato Serie A – Milan su Vlahovic: la strategia dei rossoneri; Il Milan non molla Vlahovic! il Diavolo ha una carta speciale da giocarsi sul mercato; Milan, rivoluzione attacco: c'è anche Castro tra i nomi di Allegri; Calciomercato Milan, rivoluzione attacco: Allegri punta Castro del Bologna. Vlahovic al Milan, nuovo sprint: la strategia per evitare il rinnovo con la JuveNuova mossa del Milan per portare alla sua corte Dusan Vlahovic a costo zero: l'idea per riuscire ad evitare il rinnovo con la Juve del serbo ... spaziomilan.it E se Vlahovic vestisse di rossonero? I dettagli della clamorosa trattativa col MilanIl Milan si inserisce nella trattativa per Vlahovic: rinnovo Juve in bilico e nuovi scenari di mercato per il centravanti serbo. juvedipendenza.net Con il possibile ritorno in Champions League, il Milan non vuole farsi trovare impreparato: scopri di più su Bellanova nel primo commento - facebook.com facebook Calciomercato Milan, operazione Italiana: il Diavolo punta a Bellanova #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com