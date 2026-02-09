Milan tre nomi per l' attacco | sogno in Premier League alle alternative a Vlahovic

Il Milan sta lavorando per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La dirigenza sta valutando diverse opzioni per trovare i tre nomi giusti, con l’obiettivo di migliorare il reparto offensivo e dare a Massimiliano Allegri più soluzioni in attacco. La scelta si concentra anche su alcuni profili che potrebbero arrivare dall’estero, mentre il sogno resta un nome di livello in Premier League. La trattativa è in fase avanzata e nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti sui nomi più caldi.

Il Milan sta definendo la strategia offensiva per la stagione 202627, con l'obiettivo di potenziare il reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo la chiusura della pista che portava a Mateta, la dirigenza guidata dal ds Igli Tare avvia una fase di valutazione mirata per individuare profili capaci di garantire profondità, fisicità e un contributo numerico costante. L'attenzione è rivolta a soluzioni di livello internazionale, accompagnate da una gestione attenta delle condizioni fisiche dei giocatori, in modo da assicurare continuità al progetto tecnico rossonero. In ballo ci sono opzioni che coniughino affidabilità e qualità tecnica.

