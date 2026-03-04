Milan Allegri al Real Madrid? Leao verso il rinnovo! Ecco i candidati per la nuova difesa

Le ultime notizie sul Milan di oggi riguardano le trattative di mercato e le possibili mosse per la difesa. Si parla di un possibile trasferimento di Allegri al Real Madrid e del rinnovo di Leao con il club rossonero. La giornata di mercoledì 4 marzo 2026 offre aggiornamenti su queste questioni, oltre a dettagli sulle candidature per rinforzare la linea difensiva del Milan.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 04 marzo 2026, svariati siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto l'imminente derby contro l'Inter, in programma domenica alle ore 20:45. Spazio però anche al calciomercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' il Real Madrid potrebbe voler portare in Spagna Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan, legato fino al 30 giugno 2027. I blancos, infatti, hanno sempre nutrito una stima profonda per l'allenatore italiano, tentandolo già nel 2019 e nel 2021. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

