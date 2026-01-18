Milan il ritmo da crociera esiste | con Rabiot in campo Allegri vede la Champions

Il concetto di continuità è fondamentale per il Milan, che ha impostato la propria stagione su un ritmo costante e stabile. Per Massimiliano Allegri, mantenere questa continuità rappresenta la chiave per raggiungere gli obiettivi, come la qualificazione alla Champions League. Con l'apporto di giocatori come Rabiot, la squadra mira a consolidare il proprio rendimento e a proseguire su una strada di crescita e stabilità.

La parola chiave è continuità. È su questo concetto che Milan ha costruito la propria stagione e su cui Massimiliano Allegri insiste da mesi: mantenere un ritmo costante, “da crociera”, per centrare l’obiettivo fissato a Milanello. Tradotto: tornare stabilmente in Champions League. E i dati indicano una direzione precisa, perché quando in campo c’è Adrien Rabiot, quel ritmo diventa realtà. Il centrocampista francese è il vero equilibratore del Milan. Con lui la squadra perde pochissimo e, soprattutto, produce risultati con una regolarità che fa la differenza nelle corse lunghe. I numeri che spiegano il peso di Rabiot. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, il ritmo da crociera esiste: con Rabiot in campo Allegri vede la Champions Leggi anche: C'è un Milan con lui e uno senza: con Rabiot in campo Allegri prepara il sorpasso all'Inter Leggi anche: Biasin: “Milan favorito per lo Scudetto. Rabiot perfetto per Allegri: con lui in campo …” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Milan e il ritmo da crociera: Rabiot l'arma segreta di Allegri; Il Milan deve rispondere ad Inter e Napoli. La Gazzetta: Super Rabiot va a ritmo scudetto per tenere...; Allegri torna su Como e i commenti. Il CorSport riprende le sue parole: Non è soltanto fortuna. Il Milan e il ritmo da "crociera": Rabiot l'arma segreta di Allegri - Nel corso di questa stagione Massimiliano Allegri ha a più riprese detto quanto sia importante mantenere un ritmo da crociera per riuscire a raggiungere l'obiettivo che dalle parti ... milannews.it

