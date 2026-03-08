Bastoni rifila un calcione a Rabiot ma è lui ad avere la peggio | infortunio beffardo in Milan-Inter

Durante il derby tra Milan e Inter, Alessandro Bastoni ha subito un infortunio nel secondo tempo dopo aver commesso un fallo su Adrien Rabiot, che ha ricevuto un calcione da Bastoni. Bastoni è rimasto a terra e ha dovuto lasciare il campo. L'episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre Rabiot è stato coinvolto nell’azione. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze dell’incidente.