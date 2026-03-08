Bastoni rifila un calcione a Rabiot ma è lui ad avere la peggio | infortunio beffardo in Milan-Inter
Durante il derby tra Milan e Inter, Alessandro Bastoni ha subito un infortunio nel secondo tempo dopo aver commesso un fallo su Adrien Rabiot, che ha ricevuto un calcione da Bastoni. Bastoni è rimasto a terra e ha dovuto lasciare il campo. L'episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre Rabiot è stato coinvolto nell’azione. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze dell’incidente.
Alessandro Bastoni è uscito per infortunio nel secondo tempo del derby dopo aver commesso un brutto fallo su Adrien Rabiot. È stato lui ad avere la peggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Infortunio Bastoni: scontro durissimo con Rabiot, il difensore ha la peggio. Le sue condizioni dopo Milan InterTonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la...
