Milan | progettare l’attacco del futuro

L’AC Milan ha raggiunto un accordo con il Partizan Belgrado per l’acquisto di Andrej Kostic, attaccante montenegrino, che si trasferirà in estate. La società ha previsto un investimento di circa 3,5 milioni di euro più eventuali bonus. La firma del contratto e i dettagli ufficiali saranno definiti nei prossimi mesi.

L’AC Milan ha chiuso il primo colpo in prospettiva per l’attacco del futuro: Andrej Kostic, giovane attaccante montenegrino del Partizan Belgrado, arriverà in estate per circa 3,5 milioni di euro (più eventuali bonus). Il 19enne (classe 2007, 188 cm di altezza) è considerato da molti l’erede naturale di Dusan Vlahovic, con cui condivide lo stesso agente e un percorso simile: fisico imponente, istinto del gol e mentalità da prima punta. In questa stagione Kostic ha già messo a segno 10 gol in 19 presenze nella massima serie serba, aggiungendo minuti anche nelle qualificazioni di Europa League e Conference League. Il Partizan lo ha sempre visto come il “nuovo Vlahovic”, e il Milan ha deciso di investire su di lui dopo trattative avviate già a gennaio e concluse con le visite mediche effettuate a Milano. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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