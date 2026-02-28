Calciomercato Milan quattro nomi caldi e una dolorosa rinuncia per l’attacco del futuro

Nel calciomercato del Milan, oggi 28 febbraio 2026, si sono fatte strada quattro nomi per l’attacco e una rinuncia importante. Sono emerse indiscrezioni sui possibili acquisti e cessioni che coinvolgono il club rossonero, con particolare attenzione alle trattative per il ruolo di centravanti. Le notizie riguardano anche alcune decisioni prese dalla dirigenza in vista della prossima stagione.

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 28 febbraio 2026. In particolare, l'attenzione è stata rivolta alla ricerca di un nuovo centravanti per la squadra di Massimiliano Allegri che, nella prossima stagione (2026-2027) punta a tornare in Champions League con rinnovate ambizioni e non più semplicemente per giocare un ruolo da comparsa. Davanti a tutti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sembra esserci Serhou Guirassy. Potrebbe essere lui, il 30enne attaccante del Borussia Dortmund, il colpo di calciomercato del Milan per l'estate.