A Milano si concentra l'attenzione su Odogu, attaccante del settore giovanile rossonero, attualmente in nazionale con la Germania U20. In una giornata in cui molti giocatori sono impegnati con le rispettive rappresentative, lui è l’unico calciatore del club a scendere in campo. La sua presenza con la selezione tedesca si inserisce in un calendario ricco di impegni internazionali per i giovani talenti.

Con il campionato fermo, tutti gli appassionati del mondo del calcio seguono, con moltissima attenzione, le varie Nazionali. Oltre all'Italia di Gattuso, impegnata domani era nella finale del playoff contro la Bosnia per accedere al Mondiale, molti tifosi seguono le Nazionali proprio per i singoli. Quest'oggi, con la sua Nazionale, giocherà solamente un calciatore del Milan: David Odogu. Il giovane difensore rossonero sarà impegnato con la Germania Under20 nella gara contro la Polonia, gara in programma alle ore 16:45. Il giovane centrale 2006 aveva giocato il secondo tempo nella sfida contro la Repubblica Ceca di pochi giorni fa, vinta dai tedeschi per 2-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, occhi su Odogu: il gioiello rossonero impegnato con la Germania U20

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