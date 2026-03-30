Milan novità importanti fronte Vlahovic Idea Bellanova Talento in arrivo dal Belgio? Lukaku intanto…

Nelle ultime ore si sono intensificate le discussioni sul fronte Vlahovic, con alcune voci che ipotizzano un interessamento di un club italiano. Si parla inoltre di un possibile trasferimento di Bellanova, e di un giovane talento proveniente dal Belgio. Nel frattempo, le dichiarazioni di Lukaku continuano a essere al centro dell’attenzione, mentre le trattative di calciomercato si susseguono con aggiornamenti costanti.

È ufficialmente iniziata la settimana di Pasqua, ma quest'anno per il Milan niente uova di cioccolato: esattamente tra sette giorni i rossoneri affronteranno il Napoli al 'Maradona'. A una settimana questa partita, Lukaku ha rotto il silenzio che durava da diversi giorni, mentre il calciomercato continua a far parlare di sé: da Vlahovic a Bellanova, passando per il Belgio, dove Tare ha messo gli occhi su un talento che sta strizzando l'occhio a diversi top club europei. Ecco le Top News raccolte da Pianeta Milan della mattinata di oggi, lunedì 30 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l’agente di Vlahovic, Darko Ristic, è atteso nei prossimi giorni alla Continassa per fare il punto sulla situazione contrattuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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