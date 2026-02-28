Calciomercato Milan novità importanti sul possibile arrivo di Vlahovic alla corte di Allegri

Sul calciomercato del Milan emergono novità riguardo alla possibile acquisizione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, nato nel 2000, è attualmente in scadenza di contratto con la Juventus. La situazione contrattuale del calciatore ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Milan, che valuta un eventuale trasferimento. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Come priorità per il prossimo calciomercato estivo il Milan - che punta a disputare la Champions League nella stagione 2026-2027 - ha sicuramente l'acquisto di un nuovo centravanti. Per 'La Gazzetta dello Sport' in pole position c'è Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), seguito da nomi del calibro di Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Darwin Nunez (Al-Hilal) e Nicolas Jackson (Chelsea, oggi in prestito al Bayern Monaco). Quello che, però, appare certo è che il Milan ha mollato la pista che portava a Dusan Vlahovic. Lo ha riferito il 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola. Dopo aver a lungo seguito il centravanti serbo,...