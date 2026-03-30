Milan | mercato estivo 2026

Mentre la stagione di Serie A è ancora in corso, con il Milan che si trova a sei punti dall’Inter e cerca di consolidare il quarto posto, la dirigenza sta già pianificando le operazioni per il mercato estivo del 2026. Le strategie sono in fase di definizione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Con la volata di Serie A in pieno svolgimento (Milan a -6 dall’Inter e quarto posto da blindare), la dirigenza rossonera sta già definendo le linee guida per il mercato estivo. Il messaggio emerso dal summit tra Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri è chiaro: la rosa necessita di rinforzi mirati e di qualità, con la difesa indicata come priorità numero uno. Allegri ha più volte sottolineato la necessità di aggiungere un difensore centrale di esperienza e leadership per completare il pacchetto a tre (attualmente composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic). La difesa rossonera è tra le migliori della Serie A grazie al lavoro maniacale del tecnico, ma manca un elemento di caratura internazionale che garantisca maggiore solidità e continuità in vista di una stagione con Champions League. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: mercato estivo 2026 Articoli correlati Milan: decisione nel mercato estivoMentre la squadra di Massimiliano Allegri è concentrata sulla volata di Serie A, la dirigenza del Milan guarda già con decisione al mercato estivo. Milan: piani per il mercato estivoCon la qualificazione in Champions League ormai blindata e risorse in arrivo, l’AC Milan accelera i piani per il mercato estivo, puntando a... LIVE FURIOSA COUNTDOWN MERCATO! Milan Hello Live Calciomercato