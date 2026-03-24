Milan | decisione nel mercato estivo

La squadra di calcio sta affrontando la fase finale del campionato di Serie A, mentre la dirigenza si prepara già alle strategie di mercato per la prossima sessione estiva. Le scelte riguardano rinforzi e cessioni, con l’obiettivo di migliorare la rosa in vista della prossima stagione. La pianificazione si concentra su alcuni profili specifici, senza ancora dettagli ufficiali sui nomi coinvolti.

Mentre la squadra di Massimiliano Allegri è concentrata sulla volata di Serie A, la dirigenza del Milan guarda già con decisione al mercato estivo. Il primo nome caldo per rinforzare il centrocampo è Leon Goretzka, diventato l’obiettivo prioritario per costruire una mediana di altissimo livello. Il tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2026, ha già confermato l’addio ai bavaresi. Il Milan si è mosso per tempo (i primi contatti risalgono addirittura a gennaio) e sta accelerando per anticipare la forte concorrenza: in Italia Inter e Juventus, all’estero Arsenal e Atletico Madrid. Igli Tare e Giorgio Furlani vogliono chiudere in anticipo per battere tutti sul tempo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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