L’edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, propone un approfondimento su Ruben Loftus-Cheek, sempre più vicino al rientro dopo l’infortunio. Il centrocampista inglese non si fermerà durante la sosta Nazionali: mentre gran parte della squadra osserverà qualche giorno di riposo, lui sarà a Milanello per proseguire il lavoro e ritrovare la migliore condizione. Operato lo scorso 23 febbraio per la frattura del processo alveolare della mascella, rimediata contro il Parma dopo un duro scontro con Corvi, Loftus-Cheek ha seguito un percorso di recupero mirato e senza intoppi. Ora l'obiettivo è chiaro: tornare tra i convocati per la sfida del 'Maradona' contro il Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, riecco Loftus-Cheek: recupero quasi completato e Napoli nel mirino

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