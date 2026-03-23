Alla ripresa della Serie A Allegri riavrà Loftus-Cheek che, come Gabbia e a differenza del resto della squadra, non si prenderà giorni di vacanza: oggi l’inglese e l’italiano saranno a Milanello per le cure e per ritrovare la migliore condizione atletica. Il centrocampista è stato sottoposto a un intervento chirurgico il 23 febbraio per la frattura del processo alveolare della mascella rimediata contro il Parma dopo uno scontro con Corvi. Una particolare protezione che utilizzerà per la bocca lo metterà in condizione di essere in panchina al Maradona. Anche il difensore, operato per un’ernia inguinale il 4 marzo a Londra, spera di esserci con il Napoli, ma il via libera per lui deve arrivare da un controllo che farà nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Loftus-Cheek rientra col Napoli. Leao e Gabbia restano in dubbio

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