Milan in ansia | Deschamps conferma infortunio di Rabiot in allenamento con la Francia

L'infortunio di Adrien Rabiot è stato confermato dall'allenatore della nazionale francese durante l'allenamento con la squadra. Il centrocampista non sarà disponibile per la prossima partita contro la Colombia. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi del club milanese, che attendevano aggiornamenti sulla sua condizione prima di affrontare le prossime sfide.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS – Il 26 marzo 2026, Adrien Rabiot, centrocampista della nazionale francese, è stato protagonista durante un’amichevole contro il Brasile al Gillette Stadium. Nonostante l’importante prestazione, il suo stato di forma attuale preoccupa i fan e la dirigenza del Milan. Infatti, il ct Didier Deschamps ha confermato che Rabiot non scenderà in campo nella prossima sfida contro la Colombia a causa di un infortunio al ginocchio. Il giocatore ha brillato con la nazionale, contribuendo alla vittoria per 2-1 contro il Brasile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Milan in ansia: Deschamps conferma infortunio di Rabiot in allenamento con la Francia. Articoli correlati Infortunio Rabiot, non si allena con la Francia! L’annuncio di Deschamps: allarme Milan?Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome... Milan, panchina per Maignan e Rabiot con la Francia: le formazioni ufficialiMancano ormai davvero pochi minuti al fischio d'inizio della partita tra Colombia e Francia, amichevole in vista del mondiale, in programma stasera... Aggiornamenti e notizie su Milan in ansia Deschamps conferma... Temi più discussi: FLASH| Ansia Rabiot: allenamento a parte con la Francia, le condizioni; Milan, Rabiot salta la rifinitura con la Francia: il motivo; Deschamps vara la Francia B: Chivu e Spalletti spettatori interessati; Milan in ansia: Deschamps conferma infortunio di Rabiot in allenamento con la Francia. Milan, Rabiot salta la rifinitura con la Francia: il motivoAllarme dalla Francia per il Milan Il centrocampista rossonero, infatti, non ha preso parte all'allenamento di rifinitura delle scorse ore dopo aver preso un colpo al ginocchio. fantacalcio.it UFFICIALE Rabiot, assente all’allenamento: Milan in ansiaIl centrocampista francese non è presente alla rifinitura serale in vista della gara contro la Francia di domani sera. Adrien Rabiot salta l’allenamento a causa di un colpo preso al polpaccio. Non ... calciomercato.it Buongioeno, Milanisti! - facebook.com facebook Il #Milan incendia la corsa a Dusan #Vlahovic con i rossoneri pronti a inserirsi per soffiare il serbo alla Juventus. Vlahovic attende ancora la proposta di rinnovo e, a tre mesi dalla scadenza, comincia a guardarsi intorno. via @sportmediaset x.com