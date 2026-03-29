Infortunio Rabiot non si allena con la Francia! L’annuncio di Deschamps | allarme Milan?

Durante l'ultima seduta di allenamento della nazionale francese, il centrocampista del Milan ha accusato un infortunio e non ha partecipato alla sessione. L'allenatore ha comunicato che le sue condizioni sono ancora da valutare, senza fornire dettagli precisi sulla natura dell'infortunio. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando il ruolo del giocatore nella squadra e le implicazioni per il club.

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