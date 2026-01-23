L'infortunio di Saelemaekers preoccupa i tifosi del Milan in vista della partita contro la Roma. Tuttavia, dalle ultime notizie emerge un certo ottimismo sul suo recupero, con il giocatore che desidera essere in campo per la sfida. Restano da valutare gli ultimi dettagli, ma l'obiettivo è che il belga possa partecipare alla partita, offrendo un supporto importante alla squadra.

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan è pronto a tornare in campo. Domenica pronta la sfida contro la Roma, molto importante per la zona Champions League. Resta ancora qualche dubbio di formazione per quanto riguarda Massimiliano Allegri, in primis le condizioni di Alexis Saelemaekers. L'esterno rossonero è uscito contro il Lecce per un risentimento muscolare all'adduttore. Come scrive 'Il Corriere della Sera' oggi si saprà se il belga sarà a disposizione per Roma-Milan anche dal primo minuto. Secondo il quotidiano filtrerebbe ottimismo. Saelemaekers vorrebbe esserci a tutti costi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortunio Saelemaekers filtra ottimismo: vuole esserci a tutti costi per Roma-Milan

Leggi anche: Milan in allerta: piccoli stop per Pulisic e Saelemaekers, ma filtra ottimismo

Roma-Milan domenica sera con o senza Saelemaekers? Cosa filtra oggi da MilanelloDomani sera si disputa Roma-Milan, con l’incertezza sulla presenza di Saelemaekers.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Milan, infortunio Saelemaekers: rischia di saltare la Roma. Le condizioni e l’eventuale sostituto; Infortunio Saelemaekers: il verdetto per Roma-Milan 22^ giornata.

Infortunio Saelemaekers: il verdetto per Roma-Milan 22^ giornataTiene banco l'infortunio di Saelemaekers in vista della sfida della 22^ giornata tra Roma-Milan. L'esterno belga, dopo aver ... fantamaster.it

Milan, quando torna Saelemaekers dall’infortunio: le ultimeInfortunio Saelemaekers - Novità in casa Milan sulle condizioni di Saelemaekers: come sta e cosa filtra sulla sua presenza contro la Roma ... fantamaster.it

Infortunio #Saelemaekers filtra ottimismo: vuole esserci a tutti costi per #RomaMilan #milan #SempreMilan #SerieA x.com

«MILAN, ANSIA SAELEMAEKERS! IL BELGA SI ALLENA ANCORA A PARTE: CORSA CONTRO IL TEMPO PER LA SFIDA ALLA ROMA!» #Saelemaekers #Milan #RomaMilan #Allegri #Infortunio #SerieA - facebook.com facebook