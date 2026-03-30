Nel Milan, Alexis Saelemaekers si distingue come un elemento fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra. Il suo ruolo di centrocampista, caratterizzato da sacrificio e costanza, gli ha permesso di consolidare la sua posizione nel reparto centrale sotto la guida di Allegri. La sua presenza è diventata una componente chiave nel funzionamento complessivo del team, passando da elemento di equilibrio a protagonista di rilievo.

Equilibrio tattico e sacrificio: Alexis Saelemaekers si conferma il “bullone” insostituibile nel motore del Milan di Massimiliano Allegri. Nonostante uno score realizzativo finora contenuto — appena due reti messe a referto contro Napoli e Parma — il belga è asceso a pilastro dello scacchiere rossonero, garantendo quella doppia fase che permette al tecnico livornese di mantenere l’assetto corto tra i reparti. La capacità dell’ex Bologna di passare istantaneamente dalla copertura difensiva alla sfrontatezza nel ribaltare l’azione ha attirato l’attenzione della critica nazionale, che ne celebra oggi la maturazione definitiva. Il quotidiano Il QS ha analizzato l’impatto dell’esterno nel confronto diretto con l’interista Piotr Zielinski, sottolineando come il rendimento di Saelemaekers sia ormai da top player del ruolo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, fattore Saelemaekers: l’equilibratore di Allegri ora è un big

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