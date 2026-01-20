4-3-3 3-4-3 per il Milan? Centrocampo e il fattore Saelemaekers | ecco i contro di un cambio tattico

Da pianetamilan.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Analizzare le scelte tattiche del Milan, come il passaggio da un 4-3-3 a un 3-4-3, richiede attenzione ai dettagli. L'importanza del centrocampo e il ruolo di Saelemaekers sono elementi chiave nel valutare i pro e i contro di questa variazione. Questa riflessione aiuta a comprendere le strategie adottate e le possibili conseguenze sul rendimento della squadra.

Il Milan continua con la sua stagione ottima in Serie A: la squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto in classifica a tre punti dalla capolista Inter e a più 7 dal quinto posto occupato al momento dalla Juventus. Un passo in avanti importante rispetto alla scorsa stagione in campionato. Massimiliano Allegri è riuscito a dare equilibrio alla squadra con un 3-5-2 che punta in primis sulla solidità difensiva. Dall'arrivo di Fullkrug a fine dicembre si è riaperto il tempo sul possibile cambio dal punto di vista tattico: via l'attacco a due punte per fare spazio al tridente con il tedesco al centro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

4 3 3 3 4 3 per il milan centrocampo e il fattore saelemaekers ecco i contro di un cambio tattico

© Pianetamilan.it - 4-3-3, 3-4-3 per il Milan? Centrocampo e il fattore Saelemaekers: ecco i contro di un cambio tattico

Milan, ecco le condizioni di Saelemaekers dopo l’infortunio contro il LecceDopo l'infortunio occorso durante la partita tra Milan e Lecce, Alexis Saelemaekers ha dovuto lasciare il campo all'80’.

Leggi anche: Inter Milan, Saelemaekers pronto al “sacrificio tattico” su Dimarco nel derby

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dalle intenzioni alle varianti: nel 4-3-3 le qualità del regista fanno la differenza; Dodicesima puntata | 4-3-2-1 in Diretta Streaming | DAZN IT; Lazio-Como: Match Preview; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3.

4 3 3 3Dal 3-5-2 al 4-3-3: la variazione tattica vale un punto in più a partita - L'idea della Fiorentina è di insistere sulla difesa a quattro per promuovere, al contempo, un sistema che comporti l'impiego di esterni. Ormai da qualche settimana a questa parte ... firenzeviola.it

La differenza tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 nel calcio moderno - L'evoluzione del gioco e le ultime novità hanno impattato notevolmente sul calcio moderno. Con il passare degli anni la fantasia e l'imprevedibilità hanno lasciato spazio a schemi rigidi che regalano ... tag24.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.