4-3-3 3-4-3 per il Milan? Centrocampo e il fattore Saelemaekers | ecco i contro di un cambio tattico

Analizzare le scelte tattiche del Milan, come il passaggio da un 4-3-3 a un 3-4-3, richiede attenzione ai dettagli. L'importanza del centrocampo e il ruolo di Saelemaekers sono elementi chiave nel valutare i pro e i contro di questa variazione. Questa riflessione aiuta a comprendere le strategie adottate e le possibili conseguenze sul rendimento della squadra.

Il Milan continua con la sua stagione ottima in Serie A: la squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto in classifica a tre punti dalla capolista Inter e a più 7 dal quinto posto occupato al momento dalla Juventus. Un passo in avanti importante rispetto alla scorsa stagione in campionato. Massimiliano Allegri è riuscito a dare equilibrio alla squadra con un 3-5-2 che punta in primis sulla solidità difensiva. Dall'arrivo di Fullkrug a fine dicembre si è riaperto il tempo sul possibile cambio dal punto di vista tattico: via l'attacco a due punte per fare spazio al tridente con il tedesco al centro.

