Milan effetto Allegri | Pavlovi? e Fofana trascinano i rossoneri verso l’MVP

Il Milan di Massimiliano Allegri ha concluso il mese di marzo con quattro partite disputate, conquistando nove punti e mantenendo saldo il piazzamento in zona Champions League. I risultati ottenuti sono stati possibili grazie alle prestazioni di Pavlovic e Fofana, che si sono distinti come elementi chiave della squadra in questa fase della stagione.

Il Milan di Massimiliano Allegri archivia un mese di marzo da protagonista assoluto, blindando la zona Champions League con un rullino di marcia da 9 punti in quattro gare. Il bilancio parla chiaro: tre successi pesanti contro Cremonese, Inter e Torino, macchiati solo dal passaggio a vuoto contro la Lazio. La solidità difensiva e l’impatto dei nuovi innesti hanno permesso ai rossoneri di gestire l’emergenza legata all’assenza di Matteo Gabbia, trovando in Strahinja Pavlovi? e Koni De Winter due pilastri inaspettati. Il centrale serbo, in particolare, ha dominato le aree di rigore siglando due reti decisive contro grigiorossi e granata, elevando il proprio status a leader del reparto arretrato. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, effetto Allegri: Pavlovi? e Fofana trascinano i rossoneri verso l’MVP Articoli correlati Calciomercato Milan, Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro: c’è un retroscena decisivo, Allegri pone il veto e un top club…Calciomercato Milan, Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro: c’è un retroscena decisivo, Allegri pone il veto e un top club… Mercato Inter,... Leggi anche: Roma-Milan 1-1: rossoneri salvati da Maignan: è lui l’MVP per i tifosi rossoneri Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan effetto Allegri Pavlovi e Fofana... Temi più discussi: Chelsea su Pavlovic, valore di mercato triplicato: la posizione del Milan è chiara; ALLEGRI EFFETTO CUORE Tre punti d’oro Ma non vorrei avere un infarto; Effetto Ancelotti: il Milan riscopre l'arte di non perdere, il pragmatismo di Allegri per un rendimento da urlo; Effetto Allegri con la difesa di ferro, meglio di Fonseca e Conceicao: il confronto statistico che premia il nuovo Milan. Pavlovi? da record, nessuno come lui: schizza il valore del difensoreL'ultimo aggiornamento dei valori da parte di Transfermarkt esalta le prestazioni recenti di Pavlovi? con un netto incremento. spaziomilan.it Pavlovic Milan, i numeri del serbo non mentono: nessun difensore meglio di luiPavlovic Milan, i numeri del serbo non mentono: nessun difensore meglio di lui. Segui le ultimissime sui rossoneri Il Milan di questa stagione sta trovando risorse inaspettate in ogni reparto, consoli ... milannews24.com Romelu Lukaku rompe il silenzio a una settimana dalla sfida contro il Milan: scopri nel primo commento le storie Instagram pubblicate dall'attaccante del Napoli - facebook.com facebook Il #Milan pensa già al futuro: tra le idee c'è quella di riportare #Bellanova in rossonero x.com