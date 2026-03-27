Calciomercato Milan Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro | c’è un retroscena decisivo Allegri pone il veto e un top club…

Durante il calciomercato del Milan, Strahinja Pavlovic è stato indicato come uno dei punti fermi del progetto rossonero. Si è saputo che l’allenatore ha posto un veto sulla sua cessione, mentre un’altra squadra di livello internazionale ha manifestato interesse senza arrivare a un accordo. La trattativa è in fase avanzata, ma le decisioni interne e le proposte esterne hanno mantenuto aperta la situazione.

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