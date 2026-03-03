Milan il ritorno di Cardinale e le verità di Álex Jiménez Mercato André ora è un caso

Il Milan ha visto il ritorno di Cardinale e ha pubblicato le prime interviste della giornata, tra cui quelle di Álex Jiménez e Demetrio Albertini. La squadra sta affrontando anche la situazione di André, che è diventato un caso nel mercato. La giornata di martedì 3 marzo 2026 si è concentrata su queste vicende, con aggiornamenti e dichiarazioni ufficiali.

Ampio spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 3 marzo 2026. Ma l'afflusso di notizie non si è limitato alla sola rassegna stampa. Anche nel corso della giornata sono emerse novità interessanti sull'universo rossonero. È stata una mattinata densa di interviste, ma non soltanto. Da segnalare un grande ritorno in vista del derby e un calciomercato che inizia ad infiammarsi nonostante manchino ancora quattro mesi alla sessione estiva. Dopo essere tornato in Italia, a Milano e a Milanello, lo scorso 21 gennaio prima e il 15-16 febbraio poi, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, farà ritorno nel nostro Paese anche in questo mese di marzo. Giunto al Milan nell'estate 2023 dal Real Madrid, il laterale spagnolo Álex Jiménez, classe 2005, sembrava poter avere una lunga carriera in rossonero.