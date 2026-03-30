Dopo alcuni momenti di apprensione, l'allenatore può tirare un sospiro di sollievo: gli esami medici hanno escluso complicazioni serie per il centrocampista, vittima di un colpo al ginocchio durante l'allenamento con la nazionale francese. La diagnosi ha confermato che non ci sono danni gravi, permettendo al giocatore di continuare la preparazione senza preoccupazioni.

Un colpo al ginocchio preso durante l'allenamento con la maglia della Francia aveva fatto tremare Massimiliano Allegri ed il suo Milan. Adrien Rabiot, centrocampista rossonero a arrivato in estate, ha però tranquillizzato tutto l'ambiente: dalla Nazionale, infatti, sono filtrate delle notizie positive sulle sue condizioni, tanto che nella serata di ieri il francese era seduto in panchina. Didier Deschamps, c.t. dei 'Bleus', aveva chiarito che il rossonero non si era allenato con il resto della formazione nella rifinitura del match, a scopo totalmente precauzionale. Come riferito dal Corriere dello Sport, Rabiot aveva giocato precedentemente nella partita vinta contro il Brasile e, con la Colombia avrebbe, di conseguenza, riposato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, dopo momenti di paura Allegri può sorridere: nulla di grave per Rabiot

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