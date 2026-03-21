Dopo la partita tra Milan e Torino a San Siro, l'allenatore dei rossoneri ha commentato la gara, sottolineando che non era semplice reagire alla sconfitta precedente. Ha menzionato in particolare l'apporto di Rabiot, senza entrare in dettagli aggiuntivi. Le sue parole sono arrivate pochi minuti dopo il fischio finale, offrendo una prima analisi della prestazione della squadra.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. Sull'esultanza finale e cosa fa domani sera: "Domani niente, ringrazio i ragazzi che passiamo una bella sosta. Partita difficile, nel primo tempo hanno fatto un bel blocco con i tre di metà campo. Abbiamo perso palle facili, forzando troppo. Poi una volta in vantaggio potevamo difendere meglio, ma nel secondo tempo bravi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, Allegri: “Non era facile dopo la sconfitta. Rabiot…”

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