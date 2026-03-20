Il calciatore americano non segna più da fine dicembre, segnando un lungo periodo senza reti. Da allora ha affrontato diversi problemi fisici e tensioni con i tifosi, che si sono fatti sentire con mugugni e proteste. La stagione 2026 si sta rivelando difficile per lui, tra digiuni e difficoltà nel mantenere la forma. La sua situazione attuale rimane complessa e ancora da definire.

Prima è arrivato il messaggio collettivo - "Gli attaccanti devono svegliarsi. Tutti" - e poi la "dedica" individuale: "Pulisic con la Lazio è andato bene fisicamente, gli è mancata un po' di precisione". L'analisi, ineccepibile, è di Massimiliano Allegri ed è arrivata alla vigilia della partita col Torino, dove Christian sarà schierato nuovamente titolare confidando in un gol che per ora dà all'americano le sembianze di Godot: non arriva mai. Il problema è personale e di squadra allo stesso tempo. Pulisic è passato da una media di un gol ogni 74 minuti nelle prime sedici giornate - bottino clamoroso, soprattutto per chi non è un centravanti di ruolo -, allo zero più sconfortante nelle successive tredici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il digiuno, gli screzi e i mugugni (dei tifosi): Pulisic, che fatica questo 2026

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