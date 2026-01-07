Pellegatti | Sono curioso di capire se il Milan affonderà il colpo per Kostic del Partizan

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha espresso interesse nel possibile trasferimento di Kostic, giovane talento del Partizan. In questa occasione, ha condiviso la sua curiosità riguardo alle strategie di mercato del club rossonero e alla possibilità di includere il giocatore serbo nella rosa. Le sue parole suggeriscono un’attenzione particolare verso questa possibile operazione, che potrebbe influenzare il mercato estivo del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, è tornato a parlare delle strategie di mercato rossonere: le parole su Kostic, giovane gioiello del Partizan.

