Milan caccia al 9 | Kean e Vlahovic in pole ma spunta l’ombra di un mister X
Il Milan si muove già per la prossima estate, cercando di rafforzare il suo attacco. Kean e Vlahovic sono in pole position, ma nelle ultime ore circolano anche voci su un possibile outsider. La società rossonera lavora per portare in squadra un nuovo attaccante che possa sostituire Olivier Giroud, ormai vicino alla fine della carriera. I nomi sono caldi, ma niente è ancora deciso.
Il Milan ha già iniziato a pianificare la rivoluzione del reparto offensivo per l’estate 2026, con l’obiettivo di trovare finalmente l’erede di Olivier Giroud. Dopo un mercato invernale segnato dal clamoroso dietrofront su Jean-Philippe Mateta, operazione da oltre 30 milioni sfumata a un passo dalle firme per dubbi sulle condizioni fisiche del ginocchio del francese, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino i “fedelissimi” di Massimiliano Allegri. Secondo quanto analizzato da Franco Ordine sul Corriere dello Sport, i profili di Moise Kean e Dusan Vlahovic restano i più caldi, forti della conoscenza diretta con il tecnico livornese. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Approfondimenti su Milan Caccia
Mercato Juve, caccia al nuovo bomber: Pellegrino in pole, spunta anche l’opzione Dzeko
La Juventus cerca un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo.
Leao, Kean e Vlahovic: il filo rosso di Allegri per l’attacco del Milan
Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic sono tre attaccanti di talento che, sotto la guida di Massimiliano Allegri, condividono un percorso e una filosofia di gioco.
Ultime notizie su Milan Caccia
Argomenti discussi: Milan, caccia al nuovo 9: Kean avanza, Vlahovic si allontana; Fantasmi e meteore, acquisti saltati e cessioni affrettate: Milan, la maledizione del 9 prosegue...; Le spille dei Giochi, dove trovarle gratis: la caccia al tesoro parte da un'edicola a NoLo. In palio i gadget dell'evento; Milan, dopo Giroud il vuoto: tra delusioni e trattative saltate, il 9 è ancora una maledizione.
Tuttosport - Milan, caccia al prossimo 9: fra Vlahovic e Kean, spunta nuovamente Gabriel JesusSempre vive le piste per l'attacco rossonero del futuro: tre opzioni sul tavolo della dirigenza. msn.com
Milan, caccia al nuovo numero 9: spunta l'ipotesi Icardi dal GalatasarayIl prolungato digiuno da goal sia di Gimenez che di Nkunku ha riaperto il dibattito sulla composizione del reparto offensivo del Milan. Negli ultimi giorni si è discusso molto della possibilità di un ... calciomercato.com
#Milan, è rebus attaccante per il futuro! Tare a caccia della nuova puntata rossonera: voi chi scegliereste tra #Vlahovic e #Kean #calcionews24 x.com
Biathlon – Milano-Cortina 2026, Tommaso Giacomel va a caccia di medaglie nell’individuale: ecco la startlist - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.