Milan caccia al 9 | Kean e Vlahovic in pole ma spunta l’ombra di un mister X

Il Milan si muove già per la prossima estate, cercando di rafforzare il suo attacco. Kean e Vlahovic sono in pole position, ma nelle ultime ore circolano anche voci su un possibile outsider. La società rossonera lavora per portare in squadra un nuovo attaccante che possa sostituire Olivier Giroud, ormai vicino alla fine della carriera. I nomi sono caldi, ma niente è ancora deciso.

Il Milan ha già iniziato a pianificare la rivoluzione del reparto offensivo per l’estate 2026, con l’obiettivo di trovare finalmente l’erede di Olivier Giroud. Dopo un mercato invernale segnato dal clamoroso dietrofront su Jean-Philippe Mateta, operazione da oltre 30 milioni sfumata a un passo dalle firme per dubbi sulle condizioni fisiche del ginocchio del francese, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino i “fedelissimi” di Massimiliano Allegri. Secondo quanto analizzato da Franco Ordine sul Corriere dello Sport, i profili di Moise Kean e Dusan Vlahovic restano i più caldi, forti della conoscenza diretta con il tecnico livornese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

