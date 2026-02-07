La Juventus non molla la pista Kolo Muani e continua a sognare il colpo in estate. L’attaccante francese ha già fatto sapere di voler vestire la maglia bianconera, mentre sul tavolo restano sullo sfondo altre opzioni come Osimhen, che però resta un obiettivo difficile da raggiungere. La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza, e ora si aspetta solo di capire se questa occasione si concretizzerà davvero.

Kolo Muani Juve, l'attaccante vuole solo il bianconero: Osimhen resta il colpo proibito per l'attacco di Luciano Spalletti. Il calciomercato invernale si è appena concluso, ma in casa Juventus la programmazione per la sessione estiva è già entrata nel vivo con una strategia chiara: riparare agli errori del passato e cogliere le migliori occasioni a parametro zero. Il nome che scalda i cuori della Continassa è quello di Randal Kolo Muani. Nonostante il sorpasso subito al fotofinish da Lois Openda lo scorso agosto e il successivo prestito al Tottenham – caratterizzato finora da più ombre che luci – il francese ha un unico desiderio: tornare a Torino.

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, la pista non tramonta: si pensa al colpo in estate. Decisiva la volontà del calciatore: l’alternativa è un sogno di mercato

La Juventus si prepara a cambiare tutto in attacco.

La Juventus ha deciso di non investire su Kolo Muani già l’estate scorsa, un errore secondo Balzarini.

