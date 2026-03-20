Il tecnico dell'Italia Under 21 ha annunciato i convocati per le due partite di marzo, includendo alcune conferme e alcune novità. Tra i nomi scelti ci sono anche Bartesaghi e Ahanor, entrambi selezionati per le sfide imminenti. L’elenco ufficiale dei giocatori mette in evidenza un nuovo assetto difensivo e l’ingresso di alcuni giovani promesse nel gruppo.

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© Calcionews24.com - Italia U21, Baldini ufficializza i convocati per le gare di marzo: conferme, novità e le presenze di Bartesaghi e Ahanor

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