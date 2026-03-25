L’attaccante nigeriano ha raggiunto la nazionale Under 21 in ritardo rispetto alla convocazione ufficiale, causando una discussione tra lo staff tecnico e il giocatore. La sua presenza è stata posticipata a causa di un’incomprensione con il tecnico precedente, che ha portato a un ripensamento sulla sua partecipazione. Questa situazione ha influenzato la composizione definitiva della lista dei convocati.

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© Calcionews24.com - Italia U21, Kayode si aggiunge alla lista di Baldini! L’incomprensione con Gattuso e il ripensamento: cos’è successo

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