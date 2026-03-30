Il tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della nave Geo Barents, di proprietà di Medici senza frontiere. La nave, impiegata nelle operazioni di ricerca e soccorso, era stata fermata in precedenza più volte tra giugno 2021 e novembre 2024. La decisione del tribunale riguarda le misure di fermo adottate in relazione alle attività dell'imbarcazione nel corso di questi anni.

SALERNO, 30 MAR – Il tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, operativa tra giugno 2021 e novembre 2024. Ne dà notizia l’ufficio stampa dell’organizzazione umanitaria, sottolineando che “la sentenza ha dichiarato illegittimo il provvedimento di fermo e ha confermato che la condotta dell’equipaggio di Msf era del tutto legittima e conforme al diritto internazionale e nazionale”. “Si tratta di un’altra sentenza che ribadisce il dovere di salvare vite in mare e mette in luce l’ostruzionismo sistematico delle autorità italiane nei confronti delle operazioni umanitarie di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale”, ha dichiarato Juan Matías Gil, capomissione di Msf per la ricerca e soccorso in mare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, tribunale annulla fermo della nave Geo Barents

Articoli correlati

Sbarco migranti, il Tribunale di Salerno annulla terzo fermo della "Geo Barents"Il fermo, emesso nell’agosto 2024, era stato sospeso dal tribunale a settembre 2024 a seguito di un ricorso presentato da Msf Il Tribunale di Salerno...

Migranti, il Tribunale di Salerno annulla il terzo fermo per la Geo BarentsIl Tribunale di Salerno ha annullato il terzo fermo per la nave Geo Barents, operativa tra giungo 2021 e novembre 2024, di Medici Senza frontiere.

Altri aggiornamenti su Geo Barents

Tribunale annulla il terzo fermo della Geo Barents, dichiarandolo illegittimoIl tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (MSF) ... pressenza.com

MIGRANTI: TRIBUNALE ANNULLA FERMO GEO BARENTS DI MSF (1)Roma, 30 mar - Il tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (MSF) operativa tra giugno 2021 e novembre 2 ... 9colonne.it