Il Tribunale di Catania ha deciso di sospendere il fermo di Sea Watch 5, che durava da 15 giorni, e la multa associata. La decisione arriva dopo aver esaminato il ricorso della ONG, che ha contestato le accuse di aver violato le norme di salvataggio in mare. La nave, con a bordo circa 200 migranti, si trovava nel porto di Catania da settimane. La sospensione temporanea permette alla Sea Watch di riprendere le operazioni di soccorso senza il blocco immediato. La vicenda continua a tenere banco tra le autorità italiane e le ONG.

CATANIA, 19 FEB – “Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato. Ieri il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa. Presto torneremo nel Mediterraneo centrale”. Lo scrive la Ong sui propri canali social. Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un’operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l’assegnazione di Catania come porto sicuro. L’intervento spiega la ong, era avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane perché non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, Tribunale di Catania sospende il fermo di Sea Watch 5

Il tribunale di Catania revoca il fermo della Sea Watch 5Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, fatto che ha suscitato molte reazioni.

Il tribunale di Catania revoca il fermo alla Sea Watch 5. Lauti risarcimenti e stop annullati: le Ong brindano alle toghe alla salute degli italianiIl tribunale di Catania ha revocato il fermo della Sea Watch 5, determinando la fine di un'operazione di blocco di 15 giorni e di una multa associata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.