Solidaire ad Ancona la nave Ong attracca al porto di Ancona con 26 migranti a bordo | VIDEO

La nave umanitaria Solidaire è arrivata questa mattina al porto di Ancona, attraccando al molo 19 con 26 migranti a bordo, tra cui sei minori. I soccorsi sono stati effettuati in acque internazionali del Mediterraneo nei giorni scorsi. L’arrivo si inserisce nelle operazioni di assistenza e salvataggio in mare, evidenziando l’impegno delle ONG nel garantire la sicurezza delle persone in fuga da situazioni di emergenza.

ANCONA – È arrivata questa mattina al porto di Ancona la nave umanitaria Solidaire, attraccata poco dopo le 8 al molo 19 della darsena commerciale con 26 migranti a bordo (tra cui 6 minori) soccorsi nei giorni scorsi in acque internazionali del Mediterraneo. Avviate le operazioni di sbarco e le prime visite mediche. Terminati i controlli sanitari, i naufraghi verranno trasferiti con i pullman messi a disposizione dalla Prefettura nella palestra Fermi, dove si svolgeranno le procedure di identificazione a cura delle forze di polizia. Sul posto anche la Croce Rossa di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it La nave Ong Solidaire assegnata al porto di Ancona. A bordo 29 migranti

La nave Ong Solidaire è stata assegnata al porto di Ancona, portando a bordo 29 migranti. Dopo un periodo di sospensione degli sbarchi, richiesto dal sindaco Daniele Silvetti, questa è la prima operazione di sbarco nel porto marchigiano. L'arrivo si inserisce in un contesto di ripresa delle attività di accoglienza, con l'obiettivo di garantire procedure ordinate e rispettose delle normative vigenti.

