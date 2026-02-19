Il tribunale di Genova ha annullato il sequestro della nave Geo Barents, portando a un nuovo verdetto favorevole alle Ong che assistono i migranti. La decisione segue la sospensione del fermo della Sea-Watch 5, stabilita dall’udienza di Agrigento, dopo che le autorità italiane avevano tentato di bloccare le imbarcazioni in acque italiane. La posizione delle autorità politiche si scontra con le sentenze dei tribunali, mentre la Lega attacca ancora, chiedendo un intervento più deciso. La disputa tra istituzioni e giustizia prosegue.

Continuano le sentenze in favore delle Ong dei migranti e dopo la sospensione del fermo della nave tedesca Sea-Watch 5 deciso dal tribunale di Agrigento sono arrivati gli annullamenti decisi dal tribunale di Genova per la nave Geo Barents, che batte bandiera norvegese. Le sanzioni risalivano al 23 settembre 2024, subito dopo la fine dello sbarco a Genova di 206 migranti, quando la nave aveva subito due diversi ordini di fermo. Il primo provvedimento di 60 giorni era stato emesso in base al Decreto Piantedosi e alle accuse di non avere rispettato le istruzioni della guardia costiera libica durante un'operazione di soccorso avvenuta il precedente 19 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, ancora una sentenza pro-Ong. La Lega attacca: "Sea-Watch? Citofonare Lamorgese"

Meloni su Sea Watch attacca ancora i giudici: “Una sentenza assurda”Giorgia Meloni ha commentato con durezza la recente sentenza sulla Sea Watch, definendola “assurda”.

Sea-Watch: Palermo condanna lo Stato a risarcire l’ONG per il blocco del 2019. Meloni critica la sentenza.Il Tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare 76 mila euro a Sea-Watch per aver bloccato la nave dell’ONG nel 2019.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.