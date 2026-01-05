Corde di Natale | per l' Epifania Francesco e Giovanni Buzzurro in concerto con Daria Biancardi e Giuseppe Milici
Il 6 gennaio 2026, al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, si terrà il concerto “Corde di Natale” con Francesco e Giovanni Buzzurro, accompagnati da Daria Biancardi e Giuseppe Milici. Questa serata fa parte della stagione “Brass Extra Series” organizzata dalla Fondazione OJS – The Brass Group, offrendo un’occasione di musica dal vivo durante l’Epifania, in un contesto di grande tradizione e qualità artistica.
La stagione concertistica della Fondazione OJS – The Brass Group prosegue con “Brass Extra Series”, giunto al suo terzo attesissimo appuntamento, in programma martedì 6 gennaio 2026 al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo. In scena, con due repliche alle ore 18.00 e alle 21.30, “Corde di Natale”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
